Туреччина звинуватила Єврокомісію в "несправедливому та упередженому" ставленні щодо її членства в ЄС

Про це пише "Радіо Свобода".

"Ми категорично відкидаємо необґрунтовані претензії та несправедливу критику, зокрема щодо політичних критеріїв і розділу про судоустрій та основні права", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що несправедливі звинувачення проти Туреччини підкреслюють "нещирість цього підходу та явні подвійні стандарти".