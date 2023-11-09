Туреччина звинуватила Єврокомісію в "несправедливому та упередженому" ставленні щодо її членства в ЄС
Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що річна доповідь Європейської комісії щодо заявки країни на членство в ЄС є "несправедливою та упередженою"
Про це пише "Радіо Свобода".
"Ми категорично відкидаємо необґрунтовані претензії та несправедливу критику, зокрема щодо політичних критеріїв і розділу про судоустрій та основні права", - йдеться в повідомленні.
Також там зазначили, що несправедливі звинувачення проти Туреччини підкреслюють "нещирість цього підходу та явні подвійні стандарти".
- Ще на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що країна так довго чекає приєднання до Європейського Союзу, що більше нічого від нього не очікує.
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