Туреччину просили надати Україні системи С-400, але ми відмовилися, - очільник МЗС Чавушоглу
Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів, що США пропонували Туреччині передати Україні системи С-400, проте країна відмовилася
Про це він сказав у інтерв'ю Нabertürk.
Чавушоглу повідомив, що США пропонували відправити до України С-400, що були раніше закуплені в Росії, проте отримали відмову. За словами міністра, це питання незалежності Туреччини.
"США зробили пропозицію, яка безпосередньо стосується нашого суверенітету, наприклад, передати контроль над установками. Де наша незалежність, наш суверенітет?", - коментує він.
- Чавушоглу заявив, що Туреччина підтримує "формулу миру" президента Володимира Зеленського й сподівається, що війну між Україною та Росією буде завершено за столом переговорів.
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