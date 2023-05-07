Про це він сказав у інтерв'ю Нabertürk.

Чавушоглу повідомив, що США пропонували відправити до України С-400, що були раніше закуплені в Росії, проте отримали відмову. За словами міністра, це питання незалежності Туреччини.

"США зробили пропозицію, яка безпосередньо стосується нашого суверенітету, наприклад, передати контроль над установками. Де наша незалежність, наш суверенітет?", - коментує він.