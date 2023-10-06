Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, - Reuters
У четвер, 5 жовтня, турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії, але зазнало незначних пошкоджень
Про це пише Reuters.
Зазначається, що це сталося о 12:20 за київським часом біля гирла Дунаю, за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло.
Пізніше судно кинуло якір на короткий проміжок часу, щоб оцінити збитки. Вже через майже 3 години судно відновило рух.
"Це був один із перших інцидентів за кілька місяців, пов’язаних із наїздом судна на морську міну. Страховики віднесли Чорне море до зони високого ризику, а плавучі міни залишаються небезпекою", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що джерело в українському уряді підтвердило, що судно натрапило на міну, додавши, що це, "ймовірно, міна часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишилися там минулого року".
- 20 вересня у Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати.
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