Турецький виробник безпілотників планує збирати їх в Україні
Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розробляє проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру та виробничого центру зі збору БПЛА
Про це повідомила заступник генерального директора з інвестицій Наталія Озден, передає Інтерфакс-Україна.
"Baykar має намір інвестувати в Україну ірозробляє інвестиційний проект", - сказала під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму.
За її словами, проект передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту.
Водночас, на думку Озден, необхідна дискусія про наявні в Україні стимули підтримки інвесторів, зокрема передбачені законом "про інвестнянь" і про індустріальні парки.
Вона також повідомила, що Baykar виступає за створення дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України, співпрацю у сфері оборонних технологій.
Компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для підприємств України та Туреччині.
"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави", - резюмувала Озден.
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