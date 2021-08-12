Турецький виробник безпілотників планує збирати їх в Україні

Про це повідомила заступник генерального директора з інвестицій Наталія Озден, передає Інтерфакс-Україна.

"Baykar має намір інвестувати в Україну ірозробляє інвестиційний проект", - сказала під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму.

За її словами, проект передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту.

Водночас, на думку Озден, необхідна дискусія про наявні в Україні стимули підтримки інвесторів, зокрема передбачені законом "про інвестнянь" і про індустріальні парки.

Вона також повідомила, що Baykar виступає за створення дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України, співпрацю у сфері оборонних технологій.

Компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для підприємств України та Туреччині.

"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави", - резюмувала Озден.



