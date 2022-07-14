Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У бригаду територіальної оборони, яка виконує бойові завдання на лінії фронту, надійшли аптечки від командування медичних сил. У комплекті є джгути для зупинки кровотечі невідомого виробника, які не сертифіковані. При першій закрутці турнікет зламався та порвався на військовослужбовці у руках бойового медика. Медик зробив лише один оберт, щоб затягнути та зупинити кровотечу", - пояснила Корчинська.

Також волонтерка додала, що такий турнікет є прямою загрозою життю бійця на полі бою.

"Бойовий медик не зможе таким джутом зупинити кровотечу. Турнікети треба негайно вилучити з аптечок. Таких аптечок понад 5 тис., треба перевірити інші засоби, які є в аптечці. Це неліквідні аптечки й неліквідний джгут, він рветься у руках, що є загрозою життю військовослужбовця, цей джгут - це смерть бійця", - наголосила Корчинська.

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