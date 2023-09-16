Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Тут живе світло
OPINION

Тут живе світло

Костянтин Москалець
16 вересня, 2023 субота
20:07
Погляд Костянтин Москалець

Рятуючи п’ятьох маленьких дітей, наші сусіди виїхали до Польщі невдовзі після початку війни

Нещодавно вони подзвонили моїй дружині й попросили відімкнути покинуту хату, в якій уже другий рік ніхто не живе, та зробити фотокопії необхідних для навчання документів. Повертатися в Україну найближчим часом вони не мають наміру. Тут і далі надто небезпечно для сім’ї з дітьми.

Мені не раз доводилося заходити до покинутих помешкань. Вони мають спільні прикмети – затхлий запах, відсирілі стіни, обвислі, відклеєні шпалери, тріщини на стелі, шматки тинькування на підлозі.

Однак тут усе виглядало зовсім інакше. Здавалося, що сім’я виїхала не в березні 2022 року, а позавчора. Розстелені дитячі ліжечка. Книги і папери. Невправні, але через це ще миліші дитячі малюнки. М’які іграшки, всі ці ведмедики, зайчики і пінгвіни, які, здавалося, здивовано підвели голови, почувши наші кроки – невже, невже повернулися любі малі господарі, невже закінчилася безбожно тривала німотна пауза і ми знову будемо самозабутньо бавитись, забувши про воєнне лихоліття як про поганий сон?

Читайте також: Похвала мужності

Тут було чисто й затишно. Тут жило світло.

Дружина заходилася фотографувати документи, а я роззирався по хаті – і дивувався, настільки обжитою і привітною була вона, анітрохи не занедбаною. Може, якісь безпритульні ангели оселилися в ній і заходилися господарювати, питав я себе. Може, ангели-хранителі українських дітей, убитих росіянами в Маріуполі або в сусідній Бучі, прилетіли сюди, втративши тих, кого вони мали берегти й супроводжувати все життя, безробітні тепер і без вини винні, бояться постати перед очима Божими, затуляють білосніжними крилами очі від сорому й невимовного жалю, бо ж ось, не зуміли захистити крихітні життя від наруги, від зґвалтувань та "іскандерів", від сатанинської держави, що століттями захланно п’є українську кров – і ніяк не може напитися.

Я дивлюся на дружину, яка розмовляє телефоном із сусідкою, з’ясовуючи, де саме лежить документ про освіту, і згадую її вірш, який сьогодні чомусь здається мені присвяченим загиблим дітям, хоча, як завжди у випадку з поезією, це не так, або не зовсім так, або і так, і ні...

де живе світло світло живе ніде

просто приходить просто собі іде

світить спокійно наша свіча на двох

падає листя спить безборонний мох

в тиші сумирній дощ безшелесно йде

де живе світло світло живе ніде

Богдана Матіяш

Читайте також: Поет і війна

– Ви повинні свідчити, – наполегливо говорить польська приятелька, яка нещодавно влаштувала нам творчий вечір у Гданську. – Ви повинні писати, говорити, виступати з усіх можливих майданчиків, щоб увесь світ знав про російські злочини, щоб нікому не кортіло забути про них або применшити, або відвести очі та вдати, ніби нічого особливого не сталося.

Як от горезвісному папі Франциску, випадковій людині на святому місці, продовжую її думку, який нещодавно захоплювався імперськими "подвигами" й "чеснотами" російських царів Петра I та Катерини II.

Папа не знає, не розуміє і вже не зрозуміє, що в генетичному коді українського народу немає місця для визнання та схвалення цих потвор. Що в українському серці навіки закарбовані вбивчо точні характеристики Тараса Шевченка:

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому — вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той первий, що розпинав

Нашу Україну,

А вторая доканала

Вдову сиротину.

Кати! кати! людоїди!

Необачно захоплюючись неприйнятними для українців постатями, Папа насправді захоплюється людоїдством, напучуючи молодих російських католиків бути не гіршими канібалами. Тим часом у нашій історичній пам’яті течуть і течуть ріки крові, яку пролили росіяни. Пливуть, похитуючись на кривавих хвилях, плоти із закатованими козаками, захисниками Батурина, яких наказав розіп’яти садист Меншиков на страх усім майбутнім українським поколінням. Палають храми (хочу запевнити папу, що не гірше палатимуть і католицькі святині, коли російські вбивці вчергове переступлять межу і вирушать на Захід). Котяться відтяті дитячі голови. Ми знаходили не один маленький череп під час розкопок у Батурині, коли відновлювали Цитадель.

Читайте також: Війна як піст

Тому – так, ми повинні свідчити й чинити запеклий опір спробам виправдати злочини росіян або змусити нас до діалогу з ними. Нам нема про що говорити з катами. Пів народу через них опинилося на вигнанні. Десятки тисяч найсміливіших, найдоблесніших захисників України віддали життя, намагаючись зупинити Звіра. Тисячі поневіряються в полоні, у нелюдських умовах утримання.

Замість захоплюватися царями-катами, папа краще доклав би зусиль, щоб визволити двох греко-католицьких священників, які тривалий час перебувають у російській неволі; їхні імена мали би згадувати на кожній недільній літургії. Може, Бог виявиться дієвішим за цього розслабленого престарілого чоловіка, який роками безуспішно намагається справувати такий відповідальний уряд.

Призахідне сонце зазирає у шиби покинутої оселі. На смартфоні знову вискакує попередження про повітряну тривогу. Це вже третя чи четверта за сьогодні, не пригадую. Сусіди правильно зробили, що поїхали звідси. Удень і вночі лунали вибухи, у жінки через страх і нервування пропало молоко, не мала чим годувати найменшого. Але настане день, шепоче на вухо ангел, який живе у покинутій хаті, і вони знову вчинять правильно, бо позбирають дітей, розсіяних, як дрібний мак, по світу, і повернуться. Хай бережуть їх сили небесні. Хай бережуть це насіння, посіяне Богом, насіння, з якого згодом зійде і розростеться новий український народ.

А хату ми постережемо. Від лихих людей і недобрих випадків. Як не оберігати хату, в якій живуть ангели й плюшеві ведмежата, хату з довірливо розстеленими дитячими ліжками, хату, сповнену світла надії. Адже ця покинута оселя – вся наша Україна тепер. І іншої хати в нас нема й не буде.

Спеціально для Еспресо

Про автора.  Костянтин Москалець, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
геноцид
російська армія
ЗСУ
біженці
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Читайте також:
Алексей Голобуцкий
Автор Олексій Голобуцький
16 вересня, 2023 субота
Новий лічильник Шуфрича
поле, пшениця, зерно
15 вересня, 2023 п'ятниця
У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС
15 вересня, 2023 п'ятниця
Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
20:17
кордон
З наступного року в’їзд до ЄС буде через нову систему авторизації: як українцям отримати її
19:58
Ексклюзив
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Скандали з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів, - голова Агентства ресурсного забезпечення Міноборони Арсен Жумаділов
19:52
Оновлено
Під час гри "Оболоні" з "Шахтарем"
"Оболонь" програла "Шахтарю". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
19:43
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
Треба відновлювати маршрут експорту зерна Чорним морем та паралельно йти через шляхи "солідарності" у Євросоюзі, - Сластьон
19:32
Володимир Зеленський
У Форумі оборонних індустрій, який пройде в Україні, вже підтвердили свою участь 86 провідних компаній з 21 країни світу, - Зеленський
19:11
Герман Галущенко
Україна нарощує виробництво урана і за допомогою цього планує витіснити Росію зі світових ринків
19:00
Ексклюзив
Джозеф Байден, саміт НАТО
Дипломат Брайза розказав, чому більшість американців не хочуть, щоб Байден балотувався в президенти США
18:57
генерал Марк Міллі
Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до РФ, - генерал Міллі
18:50
Ексклюзив
Звідки Україна братиме гроші у 2024 році: економіст Пендзин про другий бюджет війни
18:33
За останні 2,5 місяців вартість екологічних збитків від війни зросла майже на $1,5 млрд, - Міндовкілля
18:24
Ексклюзив
військові
Халяльна та кошерна їжа можуть з'явитися в армії, - головний по закупівлях МОУ
18:23
поле, пшениця, зерно
У Німеччині назвали правильним кроком скасування ембарго на експорт українського зерна
18:21
Ексклюзив
путін чубайс
Путін згадав про Чубайса невипадково, - Фейгін
18:19
Російські військові
За півтора року великої війни з Україною Росія витратила близько $167,3 млрд, - Forbes
18:08
Ексклюзив
діти, війна
На лінії фронту неповнолітні іноді евакуюються самостійно, - правозахисниця Касьянова
18:06
OPINION
Сергій Громенко
Як українці навчатимуть росіян їхній історії
18:04
гаряча лінія
Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових
18:01
Інтерв’ю
Арсен Жумаділов
Як Арсен Жумаділов планує змінити систему забезпечення армії. Велика розмова "Еспресо"
17:46
Марсохід
Експеримент на Марсі довів, що з його атмосфери можна видобути кисень, - NASA
17:44
Оновлено
мітинг під КМДА
"Гроші на ЗСУ!" На вході до мерій Києва та Одеси пройшли мітинги проти надмірних витрат на "бруківку"
17:39
Крим
РФ перетворює цивільні лікарні на військові госпіталі в окупованому Криму, - Нацспротив
17:29
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
Рош га-Шана в Умані: скільки іноземців приїхало, як реагують на повітряну тривогу, що робить поліція України та Ізраїлю
17:28
Ексклюзив
Вірменія
У Вірменії може статися військовий заколот, - ексголова оборонного штабу Нагорного Карабаху
17:14
Оновлено
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині: поранено жінку
17:01
Дім за склом
Стрічка українського режисера Дроня "Дім за склом" увійшла до конкурсної програми Варшавського міжнародного кінофестивалю
17:00
Ексклюзив
US Department of Defense
Настав час для постачання Україні F-16 і ATACMS, - дипломат Брайза
16:49
поліція затримала сутенера
Продавав послуги 6 жінок та неповнолітньої: на Житомирщині схопили сутенера
16:34
Верховний Суд заборонив забудову землі Університету Карпенка-Карого
16:07
Аеродром Гостомель
ГУР: у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальне убивство умовного Чубайса
15:56
Оновлено
Харківщина
Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених
15:47
Крим
У Криму окупаційна влада РФ продає на аукціонах приватне майно українців
15:43
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія завдала 5 ракетних ударів по Харкову: поранено п'ятеро людей
15:30
Огляд
Олександр Усик
Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень
15:17
зарплата
Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
15:07
російські автомобільні номери
Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами
15:05
гроші
"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті
15:05
Олександр Павлій
У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ
14:56
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання
14:54
дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV