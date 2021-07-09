Твоя дружина - це мужик в сім'ї, а ти дрібний селюк, - Макгрегор жорстко звернувся до Пуар'є
Ірландський боєць Конор Макгрегор жорстко звернувся до американця Дастіна Пуар'є та назвав його "дрібним селюком"
Про це повідомляє "Чемпіон".
У Лас-Вегасі відбулась фінальна прес-конференція поєдинку між ексчемпіоном UFC у двох дивізіонах Конором Макгрегором і Дастіном Пуар'є. Під час битви поглядів ірландець вдарив суперника ногою, а також жорстко звернувся до суперника.
"Ти будеш бігати як собака в октагоні, ти - маленька суч*а. Я потанцюю на твоїй голові. Твоя дружина - це мужик в сім'ї. Ти - дрібний і дурний селюк", - сказав Макгрегор до Пуар'є.
Третій бій Конора Макгрегора та Дастіна Пуар'є відбудеться в ніч проти 11 липня за київським часом. Поєдинок пройде на UFC264 у Лас-Вегасі.
У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.
- 12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.
- 9 липня ірландський боєць Конор Макгрегор вдарив ногою американця Дастіна Пуар'є на дуелі поглядів.
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