Twitter надаватиме фінансову допомогу користувачам, до яких несправедливо ставляться роботодавці через їхню активність у соцмережі
Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа оплачуватиме юридичні рахунки будь-якого користувача, до якого несправедливо поставилися роботодавці через активність у соцмережі
Про це інформує BBC.
Маск зазначив, що допомога від його платформи не буде обмежена. Він попросив користувачів повідомляти, якщо вони стикалися із несправедливим ставленням від роботодавців через свої публікації чи лайки у соцмережі.
- 1 серпня стало відомо, що соцмережа X, раніше відома як Twitter, подала до суду на організацію, яка займається боротьбою з ненавистю і дезінформацією. У позові вона звинувачує Центр протидії цифровій ненависті (CCDH) у брехні й тому, що той закликав рекламодавців відмовитися від інвестицій у компанію.
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