Twitter тестує позначки для ботів
Twitter тестує функцію маркування бот-акаунтів
Про це повідомляється у блозі соцмережі.
"Приклади автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, включають ботів, які допомагають знайти призначення вакцин та системи раннього попередження про катастрофи. Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення", - пояснили в компанії.
Функція покликана відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю з'явиться позначка "автоматизований обліковий запис".
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