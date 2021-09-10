Twitter тестує позначки для ботів

Про це повідомляється у блозі соцмережі.

"Приклади автоматизованих облікових записів, які ви можете побачити у Twitter, включають ботів, які допомагають знайти призначення вакцин та системи раннього попередження про катастрофи. Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення", - пояснили в компанії.

Функція покликана відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю з'явиться позначка "автоматизований обліковий запис".