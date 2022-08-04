Twitter заблокував акаунти РІА "Новости" у 27 країнах Євросоюзу та Британії
Популярний месенджер заблокував сторінки російських пропагандистів в усіх країнах ЄС та Великій Британії
Про це РІА Новости повідомило у телеграм.
"Акаунти РІА "Новости" у Twitter заблоковані у 27 країнах Євросоюзу та Британії", - йдеться у повідомленні.
Користувачі зазначають, якщо спробувати зайти до Twitter російських пропагандистів із Британії або з багатьох країн ЄС, замість постів з'являється плашка: "Доступ до облікового запису закритий", і перелік країн, де твіти російського інформагентства не можна почитати.
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