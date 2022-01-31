У 20 областях України зафіксували зараження на Омікрон

Про це повідомляє МОЗ.



"Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих", - зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.



Упродовж минулого тижня кількість нових заражень становила 194 тис. у той час, як позаминулого тижня виявили 110 тис. нових випадків коронавірусу.



У МОЗ зростання захворювності пов'язують зі стрімким поширенням в Україні штаму коронавірусу "Омікрон".



"Штам Омікрон виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві", - повідомили в міністерстві.



За інформацією МОЗ, Україна за кількістю випадків коронавірусу на 100 тис. населення за останні 14 днів перебуває на 46 місці з 54 територій європейського регіону ВООЗ.



Найсильніше зросла кількість нових інфікувань на COVID-19 у Житомирській області - удвічі. На Івано-Франківщині, яка мала найбільший приріст позаминулого тижня, минулого тижня виявили на 35,6% нових хворих.



Віктор Ляшко закликав українців, особливо тих, хто входить до груп ризику, вакцинуватися, щоб запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна не впроваджуватиме загальнонаціонльний локдаун у період нової хвилі коронавірусу.

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