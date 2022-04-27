Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Колишній український військовослужбовець у 2014 році порушив присягу, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини з Криму та пішов служити до збройних сил держави-агресора. Через вісім років – 25 лютого 2022 року – він повернувся до України у складі окупаційних військ, що увійшли до Нової Каховки на Херсонщині, - йдеться у повідомленні.

Він та ще двоє колишніх українських військових були взяті в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який розбили українські десантники області на Миколаївщині.

У судовому розгляді щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ сторони перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього ще не призначений.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb