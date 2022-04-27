У 2014-у зрадив, 2022-го повернувся з окупантами. Суд засудив до 14 років позбавлення волі за держзраду і дезертирство колишнього українського військового
У 2014 році зрадник відмовився покинути окупований Росією Крим, пішов на службу до армії РФ, а у лютому 2022 року прибув до України у складі військ російських окупантів та був взятий у полон
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
Колишній український військовослужбовець у 2014 році порушив присягу, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини з Криму та пішов служити до збройних сил держави-агресора. Через вісім років – 25 лютого 2022 року – він повернувся до України у складі окупаційних військ, що увійшли до Нової Каховки на Херсонщині, - йдеться у повідомленні.
Він та ще двоє колишніх українських військових були взяті в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який розбили українські десантники області на Миколаївщині.
У судовому розгляді щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ сторони перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього ще не призначений.
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