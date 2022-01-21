У 2021 році в Укрзалізниці продаж квитків онлайн сягнув 68,5%

Про це повідомляє прессужба Укрзалізниці.



"Пасажири АТ "Укрзалізниця" все частіше купують квитки через електронні сервіси. Частка електронних квитків за підсумками 2021 року складає 68,5% від загального обсягу. Продажі квитків онлайн значно зросли у грудні минулого року - до 77%", - зазначили в повідомленні.



В Укрзалізниці зауважили, що протягом 2021 року пасажири купили 28,8 млн квитків на потяги через онлайнсервіси та каси.



"АТ "Укрзалізниця" продовжує розвиток онлайн-сервісів для зручності пасажирів. Так, протягом останнього місяця Укрзалізниця та Visa повертали 10% коштів за проїзні документи, придбані у чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages", - наголосили в заяві.



Крім того, в Укрзалізниці додали, що онлайн за квитки можна розплатитися карткою "єПідтримка".



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