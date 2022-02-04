У 2022 році кінофестиваль Docudays UA відбудеться в гібридному форматі
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у 2022 році проведуть онлайн і одразу на кількох локаціях Києва
Про це повідомила пресслужба Docudays UA.
"Фестиваль відбудеться з 25 березня до 3 квітня 2022 року в гібридному форматі - одразу на кількох локаціях Києва й онлайн", - ідеться в заяві.
Подію проведуть уперше за два роки.
У 2022 році тьюторами щорічної презентації документальних повнометражних фільмів Ukrainian Doc Preview виступлять член консультативних рад B2B Doc і DMZ Docs Бріджит ОʼШі, менеджер ринків на IDFA Forum Селін Мура та режисер монтажу документального кіно Кутайба Бархамджі.
Подати заявку на Ukrainian Doc Preview можна до 13 лютого.
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