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Головна Культура У 2022 році кінофестиваль Docudays UA відбудеться в гібридному форматі

У 2022 році кінофестиваль Docudays UA відбудеться в гібридному форматі

4 лютого, 2022 п'ятниця
12:48
Культура

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у 2022 році проведуть онлайн і одразу на кількох локаціях Києва

Про це повідомила пресслужба Docudays UA.

"Фестиваль відбудеться з 25 березня до 3 квітня 2022 року в гібридному форматі - одразу на кількох локаціях Києва й онлайн", - ідеться в заяві.

Подію проведуть уперше за два роки. 

У 2022 році тьюторами щорічної презентації документальних повнометражних фільмів Ukrainian Doc Preview виступлять член консультативних рад B2B Doc і DMZ Docs Бріджит ОʼШі, менеджер ринків на IDFA Forum Селін Мура та режисер монтажу документального кіно Кутайба Бархамджі.

Подати заявку на Ukrainian Doc Preview можна до 13 лютого.
 

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Новини
документальне кіно
кінофестиваль
Київ
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Docudays UA
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