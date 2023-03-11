У 2022 році Китай постачав РФ деталі для вертольотів та радіообладнання, - CNN
Попри санкції, ВПК Китаю та Росії надалі співпрацюють: упродовж 2022 року РФ отримувала від КНР деталі для гвинтокрилів та радіообладнання
Про це пишуть у CNN.
Журналісти отримали та перевірили митні документи, вони свідчать, що ключові компанії в межах військово-промислових комплексів Китаю та РФ продовжили свої багаторічні відносини.
Так протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", державній російській фірмі, на яку США наклали санкції за її внесок у війну РФ в Україні.
Багаторічний торговий партнер Poly Technology - Улан-Уденський авіаційний завод, постачальник військових гелікоптерів - також продовжував відправляти запчастини і кілька гелікоптерів пекінській компанії в минулому році, свідчать торгові дані.
- Нагадаємо, 9 березня міністерство фінансів США запровадило санкційні обмеження проти китайських компаній, які постачали деталі для іранських дронів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе