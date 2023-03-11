У 2022 році Китай постачав РФ деталі для вертольотів та радіообладнання, - CNN

Про це пишуть у CNN.

Журналісти отримали та перевірили митні документи, вони свідчать, що ключові компанії в межах військово-промислових комплексів Китаю та РФ продовжили свої багаторічні відносини.

Так протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", державній російській фірмі, на яку США наклали санкції за її внесок у війну РФ в Україні.

Багаторічний торговий партнер Poly Technology - Улан-Уденський авіаційний завод, постачальник військових гелікоптерів - також продовжував відправляти запчастини і кілька гелікоптерів пекінській компанії в минулому році, свідчать торгові дані.