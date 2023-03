Про це інформує пресслужба.

"Сьогодні управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США призначає мережу з п'яти компаній та однієї фізичної особи для підтримки зусиль із закупівлі безпілотних літальних апаратів Ірану", - йдеться в заяві мінфіну.

Повідомляється, що ця мережа, яка базується в Китаї, відповідає за продаж та відвантаження тисяч компонентів, включаючи ті, які можуть бути використані для БПЛА Shahed-136 авіабудівної промислової компанії (HESA), підконтрольній міністерству оборони та логістики збройних сил Ірану. Країна використовувала їх, аби атакувати на нафтові танкери та експортувала до Росії для війни в Україні.

Також компанія надавала підтримку Іранському корпусу вартових ісламської революції.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення внаслідок використання Росією іранських БПЛА в Україні. Сполучені Штати продовжать націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

Koto Machinery китайська компанія, використовувала свою бізнес-інфраструктуру для полегшення продажу та відвантаження аерокосмічних компонентів, включаючи легкі авіаційні двигуни, що застосовуються для іранських БПЛА серії Shahed, до HESA в Ірані. Аби приховати свою діяльність, Koto Machinery використовувала гонконгську фронтову компанію Raven International Trade Limited (Raven), щоб полегшити транзакції на мільйони доларів для аерокосмічних компонентів.

Китайська компанія Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha) сприяла продажу та відвантаженню тисяч компонентів на понад мільйон доларів до HESA в Ірані.

Компанія S&C Trade PTY Co., Ltd (S&C Trade), її китайська співробітниця Юн Ся Юань та компанія Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd (Caspro), сприяли продажу та відвантаженню тисяч елементів на сотні тисяч доларів для застосування нерухомих крил, гвинтокрилих апаратів та БПЛА в Ірані.

Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade і Caspro підпадають під санкції за те, що надали або намагалися надати фінансову, матеріальну, технологічну чи іншу підтримку, товари, чи послуги HESA.

Заблоковано рахунки, власність та будь-які транзакції з компаніями із затвердженого списку.