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У 2022 році можемо побачити заморозку діяльності Ради, - експерт

17 грудня, 2021 п'ятниця
16:26
Суспільство рада

Політичний експерт Ігор Чаленко заявив, що Верховна Рада працює неефективно

Про це він заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Ті факапи, які робив парламент, монобільшість, вони зазвичай прикривались рейтингом президента. Коли сьогодні починає відриватись рейтинг Зеленського від рейтингу "слуг народу", то людям трошки остогидло дивитись на те, що робиться в Верховній Раді. Влада розуміє, що їх немає чого грунтовного представити українському суспільству, тому вона наповноює інфорпростір шумом", - сказав Чаленко.

На його думку, проблема в тому, що за цю роботу люди платять кожного дня з своїх кишень.

"Це просто показує неефективність Верховної Ради. Ми вже так пропрацювали 2,5 роки, у нас далі третього сезону в таких умовах важко йде. Уже сьогодні ми бачимо заяви певних політчних сил, що вони нібито будуть складатимандати, щоб перезавантажити парламент. Я не думаю, що на нинішньому етапі до них хтось приєднається", - вважає експерт.

Він додав, що це великий дзвіночок, що немає комунікації на рівні "влада-опозиція".

"Ми можемо в наступному році банально побачити певну заморозку діяльності парламенту, а цього не треба Україні. Ще й в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо", - підсумував Чаленко.

 

  • Нагадаємо, один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко з трибуни Верховної Ради заявив, що депутати партії готові здати мандати, аби позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів. 

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Верховна Рада
Володимир Зеленський
Слуга народу
ОПЗЖ
Коментар з Христиною Шкудор
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