Про це повідомила пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

"Так, за 9 місяців 2022 року Секретаріатом Уповноваженого зареєстровано 2177 звернень громадян про порушення мовного Закону. З них 17,8% стосувались порушень зовнішньої реклами, вивісок, написів. Серед них - розміщення вивісок з написом недержавною мовою на фасадах будівель ресторанів, магазинів, автомайстерень, салонів краси тощо", - ідеться в заяві.

На початку 2022 року Тарас Кремінь звернувся до мерів низки міст щодо усунення порушень мовного закону під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Написи з недотриманням законодавства демонтували.

Омбудсмен зауважив, що місцева влада в багатьох населених пунктах забезпечила дотримання статей мовного закону, які, зокрема, визначають, що інформація на вивісках, табличках і інших носіях реклами обов'язково має бути державною мовою з можливістю дублювання іншими мовами в разі потреби.

У липні за 10 днів омбудсмен Тарас Кремінь отримав рекордну кількість скарг, із них 79% - про порушення мовного закону в інтернеті.

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