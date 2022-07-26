Про це повідомив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь у фейсбуці.

За словами омбудсмена, протягом 10 днів дії нових вимог закону про функціонування української мови, зокрема в інтернеті, отримали рекордні 502 скарги.

"59% звернень стосуються інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів (частина шоста статті 27, стаття 30); 20% – інтернет-представництва суб’єктів, що не обслуговують споживачів (частина шоста статті 27); 9% – безпосереднє обслуговування споживачів (стаття 30); 7% – діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 9, 12) ; 5% – інше", - пише Кремінь.

Також повідомляється, що 79% скарг стосуються порушення вимоги застосування державної мови інтернет-представництвами, яка набрала чинності 16 липня 2022 року (стаття 27, частина 6). Кожне друге звернення стосується завантаження українськомовної версії за замовчуванням.

Після 24 лютого на тимчасово окупованих Росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb