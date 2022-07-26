Закон про мову: омбудсмен за 10 днів отримав рекордну кількість скарг від інтернет-користувачів
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь за 10 днів отримав рекордну кількість скарг, з них 79% про порушення мовного закону в інтернеті
Про це повідомив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь у фейсбуці.
За словами омбудсмена, протягом 10 днів дії нових вимог закону про функціонування української мови, зокрема в інтернеті, отримали рекордні 502 скарги.
"59% звернень стосуються інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів (частина шоста статті 27, стаття 30); 20% – інтернет-представництва суб’єктів, що не обслуговують споживачів (частина шоста статті 27); 9% – безпосереднє обслуговування споживачів (стаття 30); 7% – діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 9, 12) ; 5% – інше", - пише Кремінь.
Також повідомляється, що 79% скарг стосуються порушення вимоги застосування державної мови інтернет-представництвами, яка набрала чинності 16 липня 2022 року (стаття 27, частина 6). Кожне друге звернення стосується завантаження українськомовної версії за замовчуванням.
- Після 24 лютого на тимчасово окупованих Росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.
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