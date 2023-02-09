У 2022 році в Міноборони та ЗСУ внутрішній аудит викрив зловживання 621 посадовця
621 посадовця з-поміж Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року
Про це повідомив у фейсбук очільник Міноборони Олексій Резніков.
"З них до матеріальної відповідальності 497 посадових осіб, до дисциплінарної – 124 посадовців", - йдеться у повідомленні.
Міністр зазначає, що усі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.
"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, несуть і нестимуть відповідальність", - додав Олексі Резніков.
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