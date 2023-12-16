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У 2023 році зафіксовано рекордний товарообіг між Україною та Туреччиною

16 грудня, 2023 субота
05:15
Економіка Bayraktar Байрактар

З початку повномасштабного вторгнення Росії товарообіг між Україною та Туреччиною сягнув рекордного рівня у $8 мільярдів

Про це повідомляє UkrHaber із посиланням на голову правління Міжнародної асоціації турецьких та українських бізнесменів Бурака Пехлівана.

В середньому щороку турецькі інвестиції в Україну збільшуються на $200–300 млн, і нижче за цей рівень практично не опускаються – навіть у нинішніх умовах воєнного часу. За словами Пехлівана, майже всі турецькі компанії продовжують свою роботу в Україні, зберігаючи колишні інвестиції та нарощуючи нові.

"Сподіваюся, що коли вступить у дію Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, яка була підписана під час візиту нашого президента в Україну 3 лютого 2022 року, за три тижні до війни, але ратифікацію якої було відкладено в парламентах через війну, обсяг торгівлі між нашими країнами перевищить $10 мільярдів", – додав він.

Пехліван також наголосив, що економіки України та Туреччини не є конкурентами, натомість доповнюють одна одну. За його словами, Туреччина сьогодні входить до трійки лідерів в Україні як за експортом, так і за імпортом.

Значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій галузі працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

Керівник асоціації також нагадав, що турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, має близько п’яти тисяч співробітників.

"Це найбільший інвестор країни у сфері будівництва. Його поточні інвестиції перевищують $200 мільйонів. І ці інвестиції не лише в будівництво, а загалом у вісім галузей. Ця група настільки вірить у майбутнє України, що інвестування триває у восьми різних секторах одночасно", — сказав він.

За даними російської митниці, у вересні Туреччина посіла друге місце за обсягами постачання товарів до Росії, поступаючись лише Китаю.

  • Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн доларів у три проєкти в Україні.

Туреччина
допомога Україні
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