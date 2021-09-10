У 27 років помер колишній футболіст "Металіста" Денис Барвінко

Про це повідомляє Федерація футболу Дніпропетровської області.

Причини смерті колишнього гравця "Металіста" не називаються. Відомо, що останнім часом Барвінко працював тренером аматорської команди "Енергія", яка грала в чемпіонаті Дніпропетровської області.

У складі "Металіста" захисник зіграв 11 матчів та віддав 1 результативну передачу. Провів 3 гри за юнацьку збірну України.

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