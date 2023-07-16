Про це інформує Le Parisien.

У травні жінка скасувала свої концерти за станом здоров'я.

"Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені і з вами", - написала вона, коли повідомляла про скасування виступів.

Джейн Біркін народилася 1946 року в Лондоні. Згодом, наприкінці 60-х років, вона переїхала до Франції, а вже у 1969 році випустила пісню Je tʼaime… moi non plus («Я тебе кохаю… Я тебе теж ні»). Її вона виконала в дуеті зі своїм партнером - французьким співаком, актором і режисером Сержем Генсбуром. Трек став найбільш продаваним у Франції того року: у перші тижні після релізу було продано понад мільйон копій.

Також бренд Hermes назвав на честь акторки сумочку - Hermès Birkin. Так у 1983 році гендиректор компанії Жан-Луї Дюма сидів поруч із Джейн на рейсі з Парижу до Лондону. Тоді Біркін поклала свою солом'яну сумку у верхній відсік свого крісла, і її вміст випав на підлогу. Після цього жінка розповіла Дюма, що їй було важко знайти шкіряну сумку вихідного дня, яка б була їй до вподоби. А вже у 1984 році Дюма створив для неї чорну сумку з еластичної шкіри на основі дизайну 1982 року й назвав її Birkin. Ця сумка згодом стала символом стилю.