У 8 областях проведуть позапланові перевірки обленерго через недотримання графіків вимкнення світла
Через звернення споживачів про недотримання графіків відключень світла енергетичний регулятор проведе позапланові перевірки обленерго у 8 областях
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Таке рішення було прийняте на засіданні Комісії 27 грудня. Через скарги споживачів про недотримання графіків відключень, перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Київській областях та у місті Києві.
Під перевірку підпадають наступні організації:
- АТ "Вінницяобленерго";
- ПРАТ "Закарпаттяобленерго";
- ВАТ "Тернопільобленерго";
- АТ "Хмельницькобленерго";
- ПрАТ "Львівобленерго";
- АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
- ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
- АТ "Полтаваобленерго".
Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.
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