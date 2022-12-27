Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таке рішення було прийняте на засіданні Комісії 27 грудня. Через скарги споживачів про недотримання графіків відключень, перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Київській областях та у місті Києві.

Під перевірку підпадають наступні організації:

АТ "Вінницяобленерго";

ПРАТ "Закарпаттяобленерго";

ВАТ "Тернопільобленерго";

АТ "Хмельницькобленерго";

ПрАТ "Львівобленерго";

АТ "ДТЕК Одеські електромережі";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "Полтаваобленерго".

Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

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