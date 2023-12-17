У 89 років помер грузинсько-французький кінорежисер Отар Іоселіані

Про це повідомив російський фотограф та журналіст Юрій Рост, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що Іоселіані народився в Тбілісі в 1934 році. Він навчався в Москві, а кіно почав знімати у 1960-ті роки. Вже перший його повнометражний фільм "Листопад" на фестивалі в Каннах отримав приз "ФІПРЕССІ".

"Серед найбільш відомих фільмів Йоселіані - зняті ще в СРСР "Жив співочий дрозд" і "Пастораль", а також зняті у Франції "Фаворити місяця", "Полювання на метеликів" та "Прощавай, будинок рідний" ("Істина у вині")", - йдеться у повідомленні.

У Франції Іоселіані прожив та працював з самого початку 1980-х років. Він також створював документальні фільми, включаючи "Грузія одна" (1994). Автор став лауреатом численних кінофестивалів і отримав "Срібного ведмедя" на Берлінському кінофестивалі за кращу режисуру. У 2019 році йому була присуджена російська премія "Ніка" в номінації "Честь та гідність".