У Атлантичному океані сформувався шторм, який може перетворитись на ураган

Про це повідомляє Укрінформ.



Відповідно до черговості появи в сезоні штормів, циклону дали ім’я "Віктор".



За інформацією Національного центру спостереження за ураганами США, швидкість вітрів всередині циклону не перевищує 63 км/год, що відповідає шторму. "Віктор" рухається на північний захід, в бік США, зі швидкістю до 21 км/год.



Синоптики прогнозують, що шторм може стати до ураганом впродовж п’ятниці-суботи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb