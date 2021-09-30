У Атлантичному океані сформувався шторм, який може перетворитись на ураган
Тропічний шторм, який може посилитися до урагану, сформувався в екваторіальній частині Атлантичного океану
Про це повідомляє Укрінформ.
Відповідно до черговості появи в сезоні штормів, циклону дали ім’я "Віктор".
За інформацією Національного центру спостереження за ураганами США, швидкість вітрів всередині циклону не перевищує 63 км/год, що відповідає шторму. "Віктор" рухається на північний захід, в бік США, зі швидкістю до 21 км/год.
Синоптики прогнозують, що шторм може стати до ураганом впродовж п’ятниці-суботи.
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