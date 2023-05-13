У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
На сьогодні відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, звільняючи Україну від російських окупантів
Про це повідомив український посол в Азербайджані Владислав Каневський.
"Від самого початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, за покликом серця рішуче встали на захист нашої держави. На сьогодні, нам відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули звільняючи нашу землю від російських окупантів", – написав він.
У заході, присвяченому відкриттю Стіни Пам'яті полеглих захисників України, взяли участь сім'ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців в Азербайджані.
Крім того, посольством спільно з Торговим домом України в рамках реалізації проєкту "Наші захисники" розпочато підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність України.
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