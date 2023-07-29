У Бангладеші відбулась сутичка між поліцією та прихильниками опозиції, які вимагали відставки прем'єр-міністерки
У столиці Бангладешу Дацці у суботу, 29 липня, відбулася сутичка між прихильниками опозиції та поліцією: протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністерки Шейхи Гасіни
Про це інформує Reuters.
За повідомленнями поліції та ЗМІ протестувальники заблокували основні дороги, підпалили кілька автобусів та використовували пляшки із запальною сумішшю.
Речник столичної поліції повідомив, що на правоохоронців, які намагались врегулювати рух дорогою, напали безпідставно і вони були змушені використати сльозогінний газ та гумові кулі.
У результаті зіткнень постраждали щонайменше 20 поліцейських, 90 протестувальників затримали, також заарештували двох лідерів опозиції, яких згодом відпустили.
"Сьогоднішні безчинства лише підтвердили автократичну природу правлячого режиму і повністю викривають їхні мотиви залишитися при владі за допомогою сфальсифікованих виборів", - сказав у коментарі Reuters старший лідер Націоналістичної партії Бангладешу.
Зазначається, що прихильники Націоналістичної партії Бангладешу закликали прем'єр-міністерку Шейху Гасіну піти у відставку і провести наступні вибори, які мають відбутися у січні 2024 року, під керівництвом нейтрального тимчасового уряду. Цю вимогу уряд Гасіни відкинув.
Як зазначає Reuters, Гасіну звинувачують в авторитаризмі, порушеннях прав людини, утисках свободи слова і придушенні інакомислення, а також ув'язненні її критиків.
- Раніше масові протести проти пенсійної реформи відбулись у Франції. Сталися сутички між протестувальниками та поліцією, постраждали понад 100 правоохоронців.
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