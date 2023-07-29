Про це інформує Reuters.

За повідомленнями поліції та ЗМІ протестувальники заблокували основні дороги, підпалили кілька автобусів та використовували пляшки із запальною сумішшю.

Речник столичної поліції повідомив, що на правоохоронців, які намагались врегулювати рух дорогою, напали безпідставно і вони були змушені використати сльозогінний газ та гумові кулі.

У результаті зіткнень постраждали щонайменше 20 поліцейських, 90 протестувальників затримали, також заарештували двох лідерів опозиції, яких згодом відпустили.

"Сьогоднішні безчинства лише підтвердили автократичну природу правлячого режиму і повністю викривають їхні мотиви залишитися при владі за допомогою сфальсифікованих виборів", - сказав у коментарі Reuters старший лідер Націоналістичної партії Бангладешу.

Зазначається, що прихильники Націоналістичної партії Бангладешу закликали прем'єр-міністерку Шейху Гасіну піти у відставку і провести наступні вибори, які мають відбутися у січні 2024 року, під керівництвом нейтрального тимчасового уряду. Цю вимогу уряд Гасіни відкинув.

Як зазначає Reuters, Гасіну звинувачують в авторитаризмі, порушеннях прав людини, утисках свободи слова і придушенні інакомислення, а також ув'язненні її критиків.