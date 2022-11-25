Про це повідомляє Мінреінтеграції в телеграм.

Пресслужба інформує, що ПриватБанк застосовуватиме єдині ліміти на зняття готівки у своїх банкоматах. Тепер абонент кожного українського банку може отримати в Приваті до 20 тис. гривень готівкою за одну операцію. Повторити її можна за три години.

"Збільшення лімітів дасть можливість клієнтам усіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів", - йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадують, що нині в мережі ПриватБанку працює понад 5 тис. банкоматів в усіх областях України.

Вчора, 24 листопада, Ощадбанк повідомив, що тепер українці можуть знімати готівку в його банкоматах без комісії з карток будь-яких банків.

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