У "Баварії" відреагували на інформацію про трансфер Роналду
Спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич спростував інформацію про трансфер форварда "Ман Юнайтед" Кріштіану Роналду
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Саліхаміджич відреагував на інформацію AS, що форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може перейти в "Баварію".
"Кріштіану Роналду – топ-гравець з видатною кар’єрою. Але чутки, які поширились, це просто чутки. В цьому немає правди", – сказав спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич.
- Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду ризикує вперше в кар’єрі пропустити розіграш Ліги чемпіонів, якщо не піде з МЮ.
- 22 червня повідомлялось, що Роналду може повернутись в туринський "Ювентус".
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