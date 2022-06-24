У "Баварії" відреагували на інформацію про трансфер Роналду

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Саліхаміджич відреагував на інформацію AS, що форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може перейти в "Баварію".

"Кріштіану Роналду – топ-гравець з видатною кар’єрою. Але чутки, які поширились, це просто чутки. В цьому немає правди", – сказав спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич.

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