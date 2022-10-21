Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після серії проросійських заяв та погрози відключини Starlink Ілона Маска можуть перевірити на загрозу нацбезпеці.

Відомо, що остаточного рішення щодо можливої перевірки мільярдера ще нема, однак представники уряду можуть зробити це через закон, що регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS), який перебуває у віданні Міністерства фінансів США.

Причиною перевірки може стати присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance - криптобіржа, заснована та керована уродженцем Китаю, а також суверенний фонд добробуту Катару.

3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

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