У Бельгії розпочали розслідування щодо використання переданої Україні зброї на території РФ
У Бельгії заявили, що передану зброю Україна може застосовувати лише для захисту своїх територій. Країна перевірить, чи не використовувалось це озброєння в РФ
Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Reuters.
"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території задля захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", – заявив політик.
3 червня ЗМІ повідомляли, що воєнізовані формування на Бєлгородщині використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами та Польщею, і мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.
- 23 травня у США заявили, що не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями на території Бєлгородської області РФ.
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