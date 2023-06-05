Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, передає Reuters.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території задля захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", – заявив політик.

3 червня ЗМІ повідомляли, що воєнізовані формування на Бєлгородщині використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами та Польщею, і мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.