США скептично ставляться до заяв про використання американської зброї у Бєлгородські області, - держдеп
Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії
Про це на брифінгу у вівторок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".
За словами Міллера, у США бачили окремі повідомлення, які поширюються зокрема в соцмережах, де стверджується, що "надана Сполученими Штатами зброя була використана для нападу" на територію РФ.
"Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо правдивість цих заяв", – зазначив він.
Речник Держдепу нагадав, що позиція США щодо бойових дій на території Росії залишилась незмінною.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо ударів усередині Росії, і ми чітко про це заявляли. Але, як ми так само говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – підкреслив Міллер.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
- РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
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