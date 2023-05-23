У РФ заявили, що знищили 70 "терористів", а інших загнали на територію України. РДК у той час публікує відео з Бєлгородщини
У Бєлгородський області в Росії скасували режим контртерористичної операції. Після цього у міноборони РФ заявили про нібито знищення 70 "терористів", а інших загнали назад на територію Україну
Про це інформує міноборони Росії.
Зазначають, що під час контртерористичної операції в Бєлгородській області було нібито заблоковано та розгромлено "націоналістичне формування". Також у російському відомстві зазначили, що було знищено понад 70 "терористів", 4 БМП та 5 пікапів. Залишки "націоналістів", за інформацією міноборони РФ, було відкинуло назад в Україну.
Водночас російський добровольчий корпус публікує відео з Бєлгородщини.
"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", - написали вони.
Крім цього у легіоні "Свобода Росії" заявили, що знищили мотострілецьку роту ЗС РФ.
"Ми ще не підбили підсумки дня разом із РДК, але можемо сказати, що сьогодні навели галасу серед путінської орди: ми "демілітаризували" мотострілецьку роту ЗС РФ, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки", - йдеться в повідомленні
Раніше губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив про завершення контртерористичної операції на території регіону.
"Ухвалено рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Білгородської області", - написав він.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе