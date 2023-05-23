Про це інформує міноборони Росії.

Зазначають, що під час контртерористичної операції в Бєлгородській області було нібито заблоковано та розгромлено "націоналістичне формування". Також у російському відомстві зазначили, що було знищено понад 70 "терористів", 4 БМП та 5 пікапів. Залишки "націоналістів", за інформацією міноборони РФ, було відкинуло назад в Україну.

Водночас російський добровольчий корпус публікує відео з Бєлгородщини.

"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", - написали вони.

Крім цього у легіоні "Свобода Росії" заявили, що знищили мотострілецьку роту ЗС РФ.

"Ми ще не підбили підсумки дня разом із РДК, але можемо сказати, що сьогодні навели галасу серед путінської орди: ми "демілітаризували" мотострілецьку роту ЗС РФ, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки", - йдеться в повідомленні

Раніше губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомив про завершення контртерористичної операції на території регіону.

"Ухвалено рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Білгородської області", - написав він.