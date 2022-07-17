У Бєлгородській області РФ розширюють військову підготовку для дітей
У прикордонному з Україною російському місті Бєлгороді та Бєлгородській області діють сотні кадетських та юнармійських класів
Про це повідомило ГУР Міноборони України у Telegram.
"У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ", - зазначають українські розвідники.
Також, через наближення бойових дій до кордону Бєлгородської області місцева влада переносить низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, "пункт прийому біженців" передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до смт Октябрьский.
- Нагадаємо, 12 липня адвокат Микола Полозов заявив, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ.
- 15 липня Данілов заявив, що у Росії триває прихована мобілізація, щоб зібрати гарматне м'ясо для війни в Україні.
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