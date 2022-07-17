У Бєлгородській області РФ розширюють військову підготовку для дітей

Про це повідомило ГУР Міноборони України у Telegram.

"У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ", - зазначають українські розвідники.

Також, через наближення бойових дій до кордону Бєлгородської області місцева влада переносить низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території. Зокрема, "пункт прийому біженців" передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до смт Октябрьский.

Нагадаємо, 12 липня адвокат Микола Полозов заявив, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ.

15 липня Данілов заявив, що у Росії триває прихована мобілізація, щоб зібрати гарматне м'ясо для війни в Україні.

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