У Бердянську окупанти ведуть себе все гірше й гірше: мародерять і примусово паспортизують, - заступник очільника райради
Ґвалт та грабунок росіян в тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області продовжується та погіршується
Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у етері Еспресо.
"З самого початку росгвардійців з Дагестану було багато. Вони стояли на блокпостах, тримали колонію, де перебували незаконно ув'язнені люди. Зараз відбувається чергова ротація. Ті, хто приїздить, поводить себе гірше й гірше. Вони розуміють, що приїздять на менший термін. По-друге, окупанти розуміють, що контрнаступ неминучий і це дуже впливає на їхню поведінку, грабунки та на їхнє ставлення до населення. На примус щодо паспортизації, різного роду заборони. Вони приїздять та розуміють, що їм все ще через рік не раді. Тому ґвалт та грабунок продовжується та погіршується", - розповів він.
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