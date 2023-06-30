У Бердянську пролунало 11 вибухів
У п'ятницю, 30 червня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів, зокрема в районі аеропорту
Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.
Зазначається, що в районі аеропорту "горить і детонує", туди вже виїхали карети швидкої допомоги.
"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.
- У четвер, 22 червня, місцеві жителі повідомили про пожежу на базі росіян в Азовському, що біля тимчасово окупованого Бердянська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе