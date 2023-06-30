Про це пише Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що в районі аеропорту "горить і детонує", туди вже виїхали карети швидкої допомоги.

"11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.