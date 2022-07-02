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Головна війна з Росією У Бердянську рашисти підняли затоплений українськими військовими корабель "Саратов"

У Бердянську рашисти підняли затоплений українськими військовими корабель "Саратов"

2 липня, 2022 субота
15:38
війна з Росією ВДК "Саратов"

У Бердянському порту Запорізької області російські окупанти підняли великий десантний корабель "Саратов", який 24 березня пішов на дно після обстрілу українських воїнів

Про це інформує в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Підбитий великий десантний корабель "Саратов" росіяни підняли з дна в Бердянському порті. Він перевозив техніку окупантів. Українські військові кажуть, що затопили "Саратов" ударом оперативно-тактичної ракети", - прокоментував журналіст.

  • 24 березня у захопленому росіянами порту Бердянська ВМС ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ.
  • Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.
  • 28 червня у порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали два вибухи.

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корабель
ЗСУ
окупанти
Андрій Цаплієнко
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