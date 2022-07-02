У Бердянську рашисти підняли затоплений українськими військовими корабель "Саратов"
У Бердянському порту Запорізької області російські окупанти підняли великий десантний корабель "Саратов", який 24 березня пішов на дно після обстрілу українських воїнів
Про це інформує в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.
"Підбитий великий десантний корабель "Саратов" росіяни підняли з дна в Бердянському порті. Він перевозив техніку окупантів. Українські військові кажуть, що затопили "Саратов" ударом оперативно-тактичної ракети", - прокоментував журналіст.
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