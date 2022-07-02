Про це інформує в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

"Підбитий великий десантний корабель "Саратов" росіяни підняли з дна в Бердянському порті. Він перевозив техніку окупантів. Українські військові кажуть, що затопили "Саратов" ударом оперативно-тактичної ракети", - прокоментував журналіст.

24 березня у захопленому росіянами порту Бердянська ВМС ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.

28 червня у порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали два вибухи.

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