У березні стартує американський короткостроковий курс "Глобальне лідерство"

Як повідомляють в American University Kyiv (AUK), з 29 березня 2023 року в університеті починається семитижневий курс з глобального лідерства. Він побудований на навчальних матеріалах однієї з найвідоміших бізнес-шкіл США – Thunderbird School of Global Management від американського Arizona State University, який є партнером AUK.

Курс "Глобальне лідерство" успішно апробований десятки разів у різних країнах світу. Він спрямований на тих, хто прагне будувати кар’єру в кроскультурних командах або планує масштабувати свій бізнес на глобальний ринок.

Зараз українці багато комунікують з міжнародними партнерами на всіх рівнях: від бізнесів до державних установ. А невдовзі Україна стане реципієнтом декількох тисяч програм з післявоєнної розбудови. Усі вони потребуватимуть лідерів, які вільно володіють англійською, мають глобальне мислення, розуміють, як працює міжнародний ринок, та вміють гармонійно інтегруватися в міжкультурне середовище.

Тому саме програма з глобального лідерства стала пріоритетною в трендовому форматі Lifelong Learning – навчання впродовж життя. Цей підхід набув величезної популярності серед людей, які прагнуть у найкоротші строки осучаснити власні знання, підвищити кваліфікацію своєї команди, або взагалі опанувати нову професію, при цьому маючи змогу продовжувати повноцінно працювати.

Зазвичай у таких людей немає часу на бакалаврат чи магістратуру в університеті. Тому максимально практичний семитижневий курс з глобального лідерства побудований так, щоб його було зручно суміщати з фултайм-роботою, адже навчання займатиме від 8 до 15 годин на тиждень.

"На курсі Global Leadership ми чекаємо людей, які вже є лідерами в своїй країні — наприклад, власників бізнесу, директорів, керівників напрямів, project-менеджерів, лідерів громадських організацій та всіх, хто бажає навчатися. Ми допоможемо їм зрозуміти, як розширити їхній досвід на міжнародну співпрацю. Навчимо вести перемовини і розв'язувати конфлікти, зважаючи на різність менталітетів. Адже без розуміння цих відмінностей неможливо побудувати успішну кроскультурну команду чи знайти спільну мову з іноземними клієнтами, – пояснює Артем Ключников, РhD з організаційного лідерства, куратор та викладач програми Global Leadership.

Курс розділено на 7 модулів. Окрім щотижневих сесій з викладачами та запрошеними спікерами, учасники виконуватимуть індивідуальні та групові завдання, працюючи над кейсами та проєктами. Усі заняття проходитимуть винятково англійською. Випускники програми Global Leadership отримають сертифікат, акредитований American University Kyiv, а зароблені навчальні кредити будуть враховані при вступі на магістерські програми. До кінця лютого діє знижка 10%. Більше інформації та реєстрація на курс – на сайті АЮК.