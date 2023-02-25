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OPINION

У березні уряд проведе індексацію пенсій

Богдан Данилишин
25 лютого, 2023 субота
16:03
Погляд Богдан Данилишин

Тижневий огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України

Економічна ситуація

Відповідно до інформації, озвученої прем’єр-міністром України на засіданні уряду, у 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати близько 800 млрд грн. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 млрд грн. Це на 65 млрд грн, або на 12,5% більше, ніж у довоєнному 2021 році. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Аналогічно підтримка держави зберігатиметься і щодо внутрішньо переміщених осіб та найбільш вразливих категорій населення. Так, у 2022 році ВПО виплачено 53,5 млрд грн. Виплати автоматично продовжено й у 2023 році. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні у лютому цього року становить 1 684 грн. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств. Водночас уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 21.02.2023, міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 8 млрд гривень на строки від 6 місяців до понад 2 років із дохідністю від 15% до 18,60% та 43,4 млн доларів США. Основний обсяг гривневих коштів (7,4 млрд грн) було залучено за 2-річними паперами із погашенням у грудні 2024 року, які включено до переліку бенчмарк-ОВДП. Завдяки високому попиту (загалом було подано заявок на понад 36 млрд грн) міністерство фінансів отримало можливість знизити граничну дохідність первинних розміщень за цим випуском до 18,60%.

Валютний ринок

На міжбанківському валютному ринку продовжує зберігатися переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією за клієнтськими операціями. Чистий продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку становив 655,7 млн дол. США порівняно із 671,6 млн дол. США тижнем раніше.

Дефіцит іноземної валюти на міжбанківському ринку, який покривається інтервенціями Національного банку на рівні близько 3 млрд доларів США на місяць обумовлює особливу увагу до рівня міжнародних резервів України, які на сьогодні є достатніми для компенсації дефіциту іноземної валюти в умовах підтримки фіксованого курсу гривні до долара США. Так, станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України становили 29,9 млрд дол. США, збільшившись за місяць на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів та є достатніми для покриття потреб в імпорті та обслуговування державного боргу, номінованого в іноземній валюті.

Водночас надзвичайно важливим є продовження ефективної взаємодії із міжнародними партнерами та забезпечення сталої та ритмічної фінансової підтримки України. Вагомим кроком у цьому напрямі стало досягнення минулого тижня угоди на рівні персоналу щодо першого та остаточного перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ. Відповідна угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) скоротився до 484 млрд грн порівняно із близько 500 млрд грн тижнем раніше, з яких у депозитних сертифікатах НБУ – понад 300 млрд гривень. Основним чинником скорочення банківської ліквідності виступав чистий продаж Національним банком іноземної валюти банкам на тлі відносно помірних витрат з Єдиного казначейського рахунку Уряду.

При цьому темпи реалізації державної програми підтримки кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" уповільнилися. За минулий тиждень на умовах програми видано лише 65 пільгових кредитів на загальну суму 0,44 млрд грн, у тому числі державними банками – 9 кредитів на суму 0,07 млрд грн. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою становить 19,8 тисячі на загальну суму майже 82,1 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка пільгових кредитів на інвестиційні цілі становить близько 1%.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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