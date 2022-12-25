У Берліні поліцейські водолази обшукали канал у справі "пограбування століття" у Дрездені
Поліцейські водолази обшукали в неділю ділянку каналу в Берліні в пошуках доказів, пов'язаних з викраденням у 2019 році десятків безцінних коштовностей з музею "Зеленого склепіння" в Дрездені
Про це повідомило видання DPA.
Стало відомо, що близько 20 поліцейських водолазів з усієї країни обстежували 150-метрову ділянку каналу Ландвер на південному сході Берліна під керівництвом поліції Дрездена.
"Заходи займуть деякий час", - заявили в поліції Дрездена, не надавши подальших подробиць.
- Нагадаємо, 25 листопада 2019 року з музею "Зелене склепіння" в Дрездені були викрадені ювелірні прикраси, вартість яких ЗМІ оцінюють в мільярд євро.
- Пізніше у мережі було опубліковано відео моменту пограбування музею "Зелене склепіння" у Дрездені.
- 17 грудня 2022 року стало відомо, що за даними поліції та прокуратури, німецькі слідчі знайшли значну частину коштовностей, викрадених із музею "Зелене склепіння" у Дрездені три роки тому під час так званого пограбування століття.
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