У Німеччині знайшли частину коштовностей, викрадених під час "пограбування століття" у Дрездені

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

У ніч на суботу в Берліні було вилучено 31 окрему частинку, що були викрадені грабіжниками у 2019 році, повідомили прокуратура та поліція Дрездена. Поліція знайшла у тому числі кілька предметів, які виглядають цілими, наприклад, прикрасу для капелюха і нагрудну зірку польського ордена Білого Орла з діамантового набору з блискучим огранюванням.

Виявлені об'єкти вже передані до Дрездена під охорону спецпідрозділів поліції.

Наразі вони пройдуть мистецтвознавчу експертизу та згодом будуть перевірені на автентичність і повноту фахівцями Державних художніх колекцій Дрездена.

За фактом крадіжки триває судовий розгляд у Земельному суді Дрездена.

Підозрюваним, віком від 23 до 28 років, інкримінується вчинення групових крадіжок за обтяжуючих обставин, підпалів та підпалів з особливо обтяжуючими обставинами.

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року з музею "Зелене склепіння" в Дрездені були викрадені ювелірні прикраси, вартість яких ЗМІ оцінюють в мільярд євро.

Пізніше у мережі було опубліковано відео моменту пограбування музею "Зелене склепіння" у Дрездені.