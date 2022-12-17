У Німеччині знайшли частину коштовностей, викрадених під час "пограбування століття" у Дрездені
За даними поліції та прокуратури, німецькі слідчі знайшли значну частину коштовностей, викрадених із музею "Зелене склепіння" у Дрездені три роки тому під час так званого пограбування століття
Про це повідомляє видання Tagesspiegel.
У ніч на суботу в Берліні було вилучено 31 окрему частинку, що були викрадені грабіжниками у 2019 році, повідомили прокуратура та поліція Дрездена. Поліція знайшла у тому числі кілька предметів, які виглядають цілими, наприклад, прикрасу для капелюха і нагрудну зірку польського ордена Білого Орла з діамантового набору з блискучим огранюванням.
Виявлені об'єкти вже передані до Дрездена під охорону спецпідрозділів поліції.
Наразі вони пройдуть мистецтвознавчу експертизу та згодом будуть перевірені на автентичність і повноту фахівцями Державних художніх колекцій Дрездена.
За фактом крадіжки триває судовий розгляд у Земельному суді Дрездена.
Підозрюваним, віком від 23 до 28 років, інкримінується вчинення групових крадіжок за обтяжуючих обставин, підпалів та підпалів з особливо обтяжуючими обставинами.
- Нагадаємо, 25 листопада 2019 року з музею "Зелене склепіння" в Дрездені були викрадені ювелірні прикраси, вартість яких ЗМІ оцінюють в мільярд євро.
- Пізніше у мережі було опубліковано відео моменту пограбування музею "Зелене склепіння" у Дрездені.
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