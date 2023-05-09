У Берліні поліція змусила пропутінських байкерів здати російську символіку, яку вони розгорнули попри заборону
Прихильники клубу "Нічні вовки", що має тісні зв'язки з Путіним, розгорнули у Берліні символіку РФ, але поліція змусила її згорнути і здати
Про це повідомляють České noviny, з посиланням на заяву поліції Німеччини.
Співробітники російського посольства відвідали пам'ятні місця в районі пам'ятників радянських воїнів у Берліні.
Члени делегації були звільнені від заборони на носіння прапорів та іншої символіки в місцях проведення урочистих дій, яка була видана владою Німеччини через побоювання можливих зіткнень.
У поліції заявили, що послідовники кремлівського клубу "Нічні вовки", приїхали до Берліна з Чехії. Вони прийшли на демонстрації з прапорами, чим порушили чинну заборону.
Поліція змусила їх здати прапори. Інші члени "Нічних вовків" прибули до Берліна з інших частин Німеччини.
- Нагадаємо, спочатку у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня.
- Пізніше адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів. Також дозволили російські прапори, місцева поліція виступила проти.
- Та все ж Вищий адміністративний суд Берліна задовольнив скаргу місцевої поліції та заборонив демонстрацію 8 та 9 травня російських прапорів та символіки.
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