У Берліні відкрили площу Одеси
У Берліні з'явилася нова ринкова площа, названа на честь Одеси
Про це повідомляє видання "Амаль Берлін Україна".
Odesaplatz розташована в міському окрузі Ліхтенберг, у районі Тресковалле, на перехресті вулиць Еренфельштрассе і Рейнштайнштрассе біля музею Карлсхорст – особняка, де 1945 року було підписано капітуляцію нацистської Німеччини.
На площі встановили "знак солідарності", а назву "Одеса" написано з однією "s". У районній адміністрації зауважили, що для топоніма вирішили взяти транскрипцію саме з української, а не російської мови.
В урочистому відкритті знака взяли участь керівництво міста та району, а також представники української діаспори. Під час відкриття площі виступила солістка електро-етногурту Mavka. Ірина Лазер переїхала до Берліна разом із донькою через війну Росії. Музикантка подякувала німцям за допомогу, гостинність та увагу.
З ініціативою назвати площу на честь українського міста Одеса виступило районне управління Ліхтенберга. Мер району Міхаель Ґрюнст вважає, що такий крок є виявом солідарності з українським народом.
"Як і багато українських міст, що охоплені бойовими діями, Одеса страждає від російської загарбницької війни. Ми вшановуємо пам’ять жертв цієї жорстокої війни та демонструємо нашу солідарність з українським народом", – сказав Міхаель Ґрюнст.
Рішення назвати площу на честь Одеси місцева влада ухвалила 16 серпня 2022 року.
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