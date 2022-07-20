Про це інформує пресслужба спецпідрозділу в Telegram.

Під час допиту окупант розповів "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.

"Будучи "досвідченим розвідником", він мав свій цифровий щоденник… Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою", – зазначають у спецпідрозділі.

Після допиту полоненому дозволили зателефонувати до матері, яка розповіла, що у них є родичі в Лозовій під Харковом.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb