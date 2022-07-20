У Білогорівці бійці спецпідрозділу KRAKEN взяли у полон російського розвідника
Під час операції у Білогорівці бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Kraken захопили у полон розвідника російського ГРУ
Про це інформує пресслужба спецпідрозділу в Telegram.
Під час допиту окупант розповів "легенду", що він нібито служить в інженерно-технічних військах. Однак фотографії та інші дані у його телефоні викрили його як кадрового співробітника ГРУ.
"Будучи "досвідченим розвідником", він мав свій цифровий щоденник… Там його "бойовий шлях" Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою", – зазначають у спецпідрозділі.
Після допиту полоненому дозволили зателефонувати до матері, яка розповіла, що у них є родичі в Лозовій під Харковом.
- За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 липня Росія з втратами відступила від Григорівки та Спірного на Донеччині.
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