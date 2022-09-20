У Білогорівці практично немає людей і дуже багато руйнувань, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
У селищі Білогорівка Луганської області зруйнована вся система інфраструктури та багато руйнувань житлового фонду
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"У Білогорівці людей практично немає. Дуже багато руйнувань. Цей населений пункт багато разів переходив з рук в руки і був ареною серйозних бойових дій. Там зруйнована фактично вся система інфраструктури, багато руйнувань житлового фонду", - зазначив він.
Власенко розповів, що у Білогорівці розташований водозабір Попаснянського районного водоканалу, який забезпечував водою майже третину Луганщини.
"Він теж зруйнований. Перший, другий підйом Попаснянського водоканалу зазнав дуже великих руйнувань і його відновлення буде дуже коштовною ініціативою", - підсумував очільник РВА.
- 19 вересня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ вже зачистили та взяли під контроль Білогорівку.
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