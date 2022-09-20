Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"У Білогорівці людей практично немає. Дуже багато руйнувань. Цей населений пункт багато разів переходив з рук в руки і був ареною серйозних бойових дій. Там зруйнована фактично вся система інфраструктури, багато руйнувань житлового фонду", - зазначив він.

Власенко розповів, що у Білогорівці розташований водозабір Попаснянського районного водоканалу, який забезпечував водою майже третину Луганщини.

"Він теж зруйнований. Перший, другий підйом Попаснянського водоканалу зазнав дуже великих руйнувань і його відновлення буде дуже коштовною ініціативою", - підсумував очільник РВА.

19 вересня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ вже зачистили та взяли під контроль Білогорівку.