У Білому домі відреагували на публікації, що війна в Україні зайшла в "глухий кут"
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в "глухий кут"
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично", – сказав Салліван.
Він додав, що ситуація на полі бою є динамічною.
"Це не схоже на телевізійний епізод, коли в одному моменті українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному – Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту”, – пояснив Салліван.
Він також висловив переконання, що американський парламент і надалі підтримуватиме допомогу Україні.
"Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України, задля її захисту та підтримки. Ми про це наголосили та нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнив Салліван.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
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