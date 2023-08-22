У Білому домі відреагували на публікації, що війна в Україні зайшла в "глухий кут"

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично", – сказав Салліван.

Він додав, що ситуація на полі бою є динамічною.

"Це не схоже на телевізійний епізод, коли в одному моменті українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному – Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту”, – пояснив Салліван.

Він також висловив переконання, що американський парламент і надалі підтримуватиме допомогу Україні.

"Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України, задля її захисту та підтримки. Ми про це наголосили та нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – запевнив Салліван.