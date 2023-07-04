У Білому домі знайшли білу речовину, схожу на кокаїн, - WP
На території Білого дому у Вашингтоні в неділю ввечері виявили підозрілий білий порошок, який за попередніми тестами схожий на кокаїн. Секретна служба США розслідує, як він там опинилася
Про це інформує The Washington Post.
Зазначають, що попередня перевірка порошку показала, що на території Білого дому знайшли кокаїн. За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєлмі, речовину відправили на подальше тестування в лабораторію. Він також додав, що зараз триває розслідування того, як речовина опинилася на території резиденції американського президента.
Також Гульєлмі наголосив, що пожежна служба округу Колумбія встановила, що знайдена речовина не становить загрози. Утім він розповів, що знахідка змусила посилити режим безпеки та призвела до короткої евакуації. Він також наголосив, що в цей час у Білому домі не було президента США Джо Байдена.
Водночас речник Секретної служби відмовився казати про те, де саме в Білому дому виявили білий порошок або як він був упакований. Він лише наголосив, що її знайшли працівники відділу Секретної служби, які здійснювали звичайний обхід будівлі.
Крім того, працівник відділу небезпечних матеріалів департаменту округу Колумбія у розсилці надав результати тесту: "У нас є жовта смужка з написом "кокаїну гідрохлорид".
Також чиновник, знайомий зі справою, на умовах анонімності повідомив, що кількість знайденої речовини була невеликою.
- 22 травня вантажівка врізалася в огорожу Білого дому. Згодом 19-річний водій вантажівки заявив, що хотів вбити президента США Джо Байдена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.44
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе