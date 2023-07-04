Про це інформує The Washington Post.

Зазначають, що попередня перевірка порошку показала, що на території Білого дому знайшли кокаїн. За словами речника Секретної служби США Ентоні Гульєлмі, речовину відправили на подальше тестування в лабораторію. Він також додав, що зараз триває розслідування того, як речовина опинилася на території резиденції американського президента.

Також Гульєлмі наголосив, що пожежна служба округу Колумбія встановила, що знайдена речовина не становить загрози. Утім він розповів, що знахідка змусила посилити режим безпеки та призвела до короткої евакуації. Він також наголосив, що в цей час у Білому домі не було президента США Джо Байдена.

Водночас речник Секретної служби відмовився казати про те, де саме в Білому дому виявили білий порошок або як він був упакований. Він лише наголосив, що її знайшли працівники відділу Секретної служби, які здійснювали звичайний обхід будівлі.

Крім того, працівник відділу небезпечних матеріалів департаменту округу Колумбія у розсилці надав результати тесту: "У нас є жовта смужка з написом "кокаїну гідрохлорид".

Також чиновник, знайомий зі справою, на умовах анонімності повідомив, що кількість знайденої речовини була невеликою.