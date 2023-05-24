Про це повідомляє NBC.

Згідно із судовими документами, з якими ознайомилися журналісти, 19-річний житель штату Міссурі Саї Варшит Кандула планував напад протягом пів року. Інцидент стався 22 травня ввечері, ніхто не постраждав.

На допиті Кандула зізнався, що його метою було "пробратися до Білого дому, захопити владу та стати відповідальним за націю". На запитання, яким чином він збирався захопити владу, підозрюваний відповів, що збирався вбити Джо Байдена, та "будь-кого, хто стане у нього на шляху".

Кандулі висунули звинувачення в намірі вбити президента, нападі із застосуванням небезпечної зброї, необережному водінні, заподіянні шкоди федеральній власності та незаконному проникненні на територію, що охороняється.

До розслідування його справи залучено Секретну службу США та ФБР. 23 травня у будинку Кандули відбулися обшуки.