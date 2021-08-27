У Білорусі ліквідували Асоціацію журналістів

Про це йдеться в Telegram організації.

Відповідне рішення суд ухвалив 27 серпня. Таким чином було задоволено позов Міністерства юстиції щодо ліквідації Білоруської асоціації журналістів.

Як зазначає Радіо Свобода Білорусь, раніше Мін’юст виписав організації попередження, яке формально призвело до її закриття. Тому асоціація вирішила оскаржити це попередження. Офіційна причина ліквідації – Білоруська асоціація журналістів не виправила порушення, які начебто виявило Міністерство під час перевірки у червні. Керівництво організації з таким рішенням не згодне.

Згідно з рішенням Верховного суду, всі доводи представника Білоруської асоціації журналістів про відмову в задоволенні позову не повинні вважатися важливими, а представник відповідача "неправильно розуміє закон".

Довідка: Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) діє з осені 1995 року. Вона об'єднує понад 1 300 членів - співробітників медійної сфери. БАЖ - визнана міжнародною професійною спільнотою.

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